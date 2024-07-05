В Німеччині розробляють спрощений механізм перереєстрації авто з України

Німеччина є однією з тих країн, що надали прихисток великій кількості людей, які змогли виїхати з України. Також на територію ФРН потрапило чимало автомобілів з українськими номерами, і тепер постало питання їх перереєстрації. Для цього буде створено спрощену процедуру.

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Днями була проведена онлайн зустріч представників Головного сервісного центру МВС, Державної митної служби України, посольства України в Німеччині та профільних міністерств Німеччини. На зустрічі піднімалися нагальні питання, зокрема щодо використання українських посвідчень водія та необхідності реєстрації у Німеччині транспортних засобів, що належать людям з українськими паспортами.

Згідно з законодавством Німеччини, яке в свою чергу ґрунтується на міжнародному законодавстві (Віденська конвенція про дорожній рух 1968 року), транспортний засіб з українською реєстрацією може перебувати на території ФРН з українськими номерними знаками не більше одного року. Після закінчення цього терміну авто необхідно поставити на облік у державному органі Німеччини.

Після постановки автівки на облік у ФРН, видаватиметься нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з додатком і нові номерні знаки. Натомість українські документи — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерні знаки — повертаються власнику, але з відміткою, що вони не дійсні. Це зроблено для того, аби спростити процедуру перереєстрації авто в Україні, якщо колись власник захоче відновити українську реєстрацію.

Передбачається, що необхідність реєстрації транспортних засобів українців, які більше року перебувають у Німеччині, буде запроваджена з 01 жовтня 2024 року.

Українці також можуть зіштовхнутися з невідповідністю своїх автомобілів технічним та екологічним нормам, що є умовою реєстрації транспортних засобів у ФРН. Німецька сторона з розумінням ставиться до такої ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки авто на облік.

«Ми йдемо на поступки українцям та робимо винятки для старих авто. Виключно для українців створені розширені рамки екологічних стандартів і стандартів безпеки», — заявив доктор Франкт Альбрехт, представник Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту під час онлайн зустрічі.

Відсутність екологічних стандартів приймається для українських транспортних засобів за умови, що їх перша реєстрація в країні походження відбулася не більше, ніж через 15 років після дати припинення дії в ЄС або в Німеччині відповідного дозволу щодо рівня викидів. Наприклад, стандарт Євро 3 на території ЄС не визнається з 2006 року. Якщо такий транспортний засіб був зареєстрований в Україні до 2021 року, то його можна буде зареєструвати в Німеччині за індивідуальним дозволом.

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Наразі Міністерство цифрових технологій і транспорту ФРН проводить консультації з федеральними землями з метою запровадження спрощеної процедури реєстрації транспортних засобів, що належать українцям. Після остаточного узгодження, на сайті німецького державного органу буде оприлюднено детальну інформацію з роз’ясненнями щодо необхідних документів та особливостей реєстрації таких транспортних засобів.

Зі свого боку перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Олександр Карабиць висловив вдячність німецьким колегам за розуміння проблематики українців, які знайшли прихисток у ФРН, виважений та всебічний підхід до врегулювання питань реєстрації транспортних засобів, а також зазначив про готовність до співпраці та надання німецьким державним органам інформації про зареєстровані в Україні транспортні засоби для цілей їх перереєстрації у Німеччині.

Слід зауважити, що українці, які з якихось причин забажають повернутись в Україну на постійне проживання, зможуть відновити українські реєстраційні документи та номерні знаки без необхідності сплати будь-яких митних чи податкових платежів.