Чотири авто згоріли сьогодні вранці 23 квітня в Одесі на парковці у дворі житлового комплексу «Академмістечко», на вулиці Маршала Говорова.

Перше авто спалахнуло приблизно о 4:15. Поки приїхали пожежники, вогонь перекинувся на сусідні три автомобілі. У підсумку всі чотири автомобіля знищені вогнем.

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За даними патрульної поліції, постраждалих в результаті НП немає. Причини пожежі встановлюються. Не виключений підпал.

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Поліція попередньо кваліфікувала подію як «умисне знищення майна шляхом підпалу» - частина 2 ст. 194 КК. Відкрито кримінальне провадження.