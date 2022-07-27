У Росії за три місяці стало на 100 автосалонів менше. До кінця року кількість дилерських центрів знизиться ще на 20 відсотків.

Фахівці аналітичного агентства "Автостат" провели дослідження, в ході якого з'ясували, що відбувається з дилерськими центрами на російському ринку в умовах санкцій та ембарго на постачання автомобілів. За даними експертів, за останні три місяці кількість дилерських центрів у Росії скоротилася на сотню. Якщо у квітні в країні працювали 3203 дилери, то в середині липня залишилося 3102 офіційних представництва.

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Найактивніше залишають російський ринок американські та європейські марки. При цьому дилери з Китаю продовжують нарощувати свої представництва. В одного лише бренду Exeed за минулі три місяці з'явилося 13 нових центрів у Росії. Крім того, збільшили присутність марки FAW, Chery та Geely, дилерська мережа яких розрослася на дев'ять, сім та п'ять автоцентрів відповідно. По парі автосалонів відкрили Haval та JAC.

При цьому компанії з Піднебесної не поспішають запускати власні виробництва. Щоб локалізувати складання концернам потрібен час. За таких умов єдиною альтернативою залишається імпорт автомобілів. В даний час китайські марки займають близько 13 відсотків всього ринку. Працюють з китайськими марками 723 дилерські центри.

На думку фахівців, європейські дилери продовжать йти з Росії. На кінець року кількість закордонних представництв скоротиться на 15-20 відсотків.