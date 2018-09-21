Служба безпеки України почала розслідувати розкрадання коштів Дорожнього фонду співробітниками Служби автомобільних доріг.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. "Співробітники Служби безпеки України в рамках комплексу заходів щодо захисту об'єктів транспортної критичної інфраструктури держави викрили масштабну протиправну схему привласнення посадовими особами Служби автомобільних доріг коштів Дорожнього фонду", - сказано в ньому.

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Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби задокументували, що чиновники під час тендерних закупівель "санкціонували" використання комерсантами неякісних будівельних матеріалів, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття.

В рамках розпочатого досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадові особи комерційних структур, задіяні у схемі, використовували в документації підроблені атестати виробництва асфальтобетонних сумішей.

Відзначається, що фіктивні дозволи підприємців були нібито зареєстровані в органі по добровільній сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів державного підприємства "Дорожній контроль якості".

Таким чином, зловмисники підтверджували наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, зокрема асфальтобетонних заводів, необхідних для проходження кваліфікаційного відбору і перемоги у відкритих конкурсних торгах.

Досудове слідство встановило, що необхідна сертифікація заводів фактично не проводилася і відповідні атестати комерсантам не видавалися.

Таким чином, через відсутность реальних атестованих асфальтобетонних заводів роботи виконувалися з використанням матеріалів сумнівного походження, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття.

Однак, за затвердженими актами виконаних робіт матеріали оплачувалися за нормативами високої якості.

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В рамках розпочатого кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, правоохоронці проводять санкціоновані слідчі дії.