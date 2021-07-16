Зліт "Запорожців" з усієї України відбудеться у Києві 17 липня. Проводить захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ.

Статична експозиція для глядачів триватиме у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12 до 15 години. Обіцяють кілька десятків автомобілів “Запорожець” всіх моделей, вхід безкоштовний.

Виставка автівок присвячена 20-річчю існування Київського клуба любителів марки ЗАЗ. Перші автомобілі марки ЗАЗ-965 зійшли з конвеєра запорізького автомобільного заводу “Комунар” в 1960 році та вироблялися до 1969 року. За цей період автомобіль пережив модернізацію двигуна і змінив деякі деталі дизайну – вигин капоту, повітропроводи моторного відсіку і розміщення бокових підфарників.

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На виставці можна буде побачити автівки, які зберегли оригінальний вигляд, а також тюнінговані варіанти “Запорожців”. Значну частину експозиції складуть більш пізні моделі автомобіля ЗАЗ (ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968М). Останній “Запорожець” зійшов з конвеєра у 1994 році.

- Звісно, за характеристиками швидкості, комфорту та економічності “Запорожці”поступаються сучасним авто, – говорить Михайло Шолом, президент Київського ЗАЗ клубу, – Однак вони мають ті риси, за які ми їх обрали: це авто для душі. Вона дозволяє поринути у інший час, коли майже кожен автовласник був “майстром на всі руки” та знав, як доглядати та лагодити свого “залізного коня”.

Організатори запрошують до участі у форумі “Запорожців” глядачів та власників автомобілів ЗАЗ.

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