Взлет "Запорожцев" со всей Украины состоится в Киеве 17 июля. Проводит мероприятие Киевский клуб любителей марки ЗАЗ.

Статическая экспозиция для зрителей будет проходить в самом центре столицы – возле Дворца Спорта с 12 до 15 часов. Обещают несколько десятков автомобилей "Запорожец" всех моделей, вход бесплатный.

Выставка автомобилей посвященная 20-летию существования Киевского клуба любителей марки ЗАЗ. Первые автомобили марки ЗАЗ-965 сошли с конвейера запорожского автомобильного завода "Коммунар" в 1960 году и производились до 1969 года. За этот период автомобиль пережил модернизацию двигателя и изменил некоторые детали дизайна – изгиб капота, воздуховоды моторного отсека и размещение боковых подфарников.

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На выставке можно будет увидеть автомобили, которые сохранили оригинальный вид, а также тюнингованные варианты "Запорожцев". Значительную часть экспозиции составят более поздние модели автомобиля ЗАЗ (ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968М). Последний "Запорожец" сошел с конвейера в 1994 году.

– Конечно, по характеристикам скорости, комфорта и экономичности "Запорожцы" уступают современным автомобилям, – говорит Михаил Шлем, президент Киевского ЗАЗ клуба, – Однако они имеют те черты, за которые мы их выбрали: это автомобили для души. Он позволяет окунуться в другое время, когда почти каждый автовладелец был "мастером на все руки" и знал, как ухаживать и ремонтировать своего "железного коня".

Организаторы приглашают к участию в форуме "Запорожцев" зрителей и владельцев автомобилей ЗАЗ.

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