Вартість дизельного палива в дрібнооптовому сегменті з початку тижня зросла на 1 грн / л і досягла 22,00 грн / л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

З нафтобаз в Коростені білоруський ресурс ще напередодні, 5 вересня, пропонувався по 20,30 грн / л. Вранці 6 вересня ціни зросли до 21,00 грн / л, а до обіду досягли 21,60-21,80 грн / л, після чого пішло незначне зниження, повідомляють трейдери.

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Найбільше зростання цін зафіксоване в столичному регіоні - 1,20-1,70 грн / л за два останніх дня. "Альянс Ойл Трейдінг" та "Альянс Ойл Україна" вранці 6 вересня озвучували пропозиції на рівні 22,00 грн / л, "Термінал Ойл" (Wexler) - 21,60-21,65 грн / л, ОККО і WOG - 21, 50 грн / л.

Ціна "Укртатнафти" з відвантаженням з Кременчука за два дні зросла на 40 коп. / Л - з 20,70 до 21,10 грн / л. З нафтобази під Борисполем "Укртатнафта" пропонує ресурс по 20,90 грн / л.

У південних регіонах ціни виросли в середньому на 80 коп. / Л. Проблем з наявністю ресурсу, як в центральних регіонах, на півдні, за словами трейдерів, не спостерігається. Orange Oil 6 вересня озвучували ціни в Одеській області на рівні 21,40 грн / л, ОККО і WOG - 21,80 грн.

Основною причиною такого різкого підвищення цін опитані enkorr трейдери називали перебої з поставками палива, які особливо гостро відчуваються в центральних регіонах.

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"На Дарниці вагони стоять без руху 18-й день, то ж саме в районі Житомира - по дві-три тижні ресурс обездвижен. Запаси на нафтобазах не поповнюється, це і призводить до локального дефіциту ", - повідомив менеджер однієї з компаній, яка торгує в столичному регіоні.

Також учасники ринку відзначають загальне зниження поставок імпортного ресурсу, яке в першу чергу викликано відсутністю вільного рухомого складу.

За наявними даними, знизив відвантаження ДП і Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти". "Свої зобов'язання за контрактами вони виконують, але з відвантаженням додаткових обсягів на цьому тижні вже виникають складнощі", - говорить один з покупців Кременчуцького ресурсу. За його словами, причиною може бути початок відвантажень заводом палива за контрактами з "Укрзалізницею".

Ряд співрозмовників enkorr вважають, що ситуація з нестачею палива не настільки критична, і що зростання ціни продиктований більше спекулятивними настроями.

Відзначимо, що з об'єктивних чинників зростання цін стало підвищення імпортного котирування, яка з початку вересня зросла на $ 20 / т (приблизно 50 коп. / Л).

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