Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте с начала недели выросла на 1 грн / л и достигла 22,00 грн / л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

С нефтебаз в Коростене белорусский ресурс еще накануне, 5 сентября, предлагался по 20,30 грн / л. Утром 6 сентября цены выросли до 21,00 грн / л, а к обеду достигли 21,60-21,80 грн / л, после чего последовало незначительное снижение, сообщают трейдеры.

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Наибольший рост цен зафиксирован в столичном регионе – 1,20-1,70 грн / л за два последних дня. "Альянс Ойл Трейдинг" и "Альянс Ойл Украина" утром 6 сентября озвучивали предложения на уровне 22,00 грн / л, "Терминал Ойл" (Wexler) – 21,60-21,65 грн / л, ОККО и WOG – 21,50 грн / л.

Цена "Укртатнафты" с отгрузкой из Кременчуга за два дня выросла на 40 коп. / л – с 20,70 до 21,10 грн / л. С нефтебазы под Борисполем "Укртатнафта" предлагает ресурс по 20,90 грн / л.

В южных регионах цены выросли в среднем на 80 коп. / л. Проблем с наличием ресурса, как в центральных регионах, на юге, по словам трейдеров, не наблюдается. Orange Oil 6 сентября озвучивали цены в Одесской области на уровне 21,40 грн / л, ОККО и WOG – 21,80 грн.

Основной причиной такого резкого повышения цен опрошенные enkorr трейдеры называли перебои с поставками топлива, которые особенно остро ощущаются в центральных регионах.

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"На Дарнице вагоны стоят без движения 18-й день, то же самое в районе Житомира – по две-три недели ресурс обездвижен. Запасы на нефтебазах не пополняются, это и приводит к локальному дефициту", – сообщил менеджер одной из компаний, которая торгует в столичном регионе.

Также участники рынка отмечают общее снижение поставок импортного ресурса, которое в первую очередь вызвано отсутствием свободного подвижного состава.

По имеющимся данным, снизил отгрузку ГП и Кременчугский НПЗ "Укртатнафты". "Свои обязательства по контрактам они выполняют, но с отгрузкой дополнительных объемов на этой неделе уже возникают сложности", – говорит один из покупателей Кременчугского ресурса. По его словам, причиной может быть начало отгрузок заводом топлива по контрактам с "Укрзализныцей".

Ряд собеседников enkorr считают, что ситуация с нехваткой топлива не настолько критическая, и что рост цен продиктован более спекулятивными настроениями.

Отметим, что из объективных факторов роста цен стало повышение импортной котировки, которая с начала сентября выросла на $ 20 / т (примерно 50 коп. / л).

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