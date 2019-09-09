Власти начали реагировать на обращения активистов.

Активисты движения "ЗупиниЛося" совершали рейды на наиболее напряженных участках Киева – возле торговых центров, на выездах из спальных массивов и вблизи вокзалов и тому подобное. Там они клеили наклейки на нарушителей парковки, любителей стоять на местах для инвалидов, ездить по встречной полосе и тротуарам. Конечно, при этом были крики, скандалы и мордобой.

Однако ролики в социальных сетях делали прежде всего общественно-информационный резонанс, который приносит пользу гражданам и улучшает инфраструктурную безопасность Киева.

В некоторых местах активисты создавали огласку нашими рейдами и власть была вынуждена реагировать, а в некоторых, изменения наступали после прямого вмешательства.

Смотрите, чего добились активисты "ЗупиниЛося":

Напомним, можно ли избежать "заочного" штрафа за парковку.