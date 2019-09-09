Влада почала реагувати на звернення активістів.

Активісти руху "ЗупиниЛося" робили рейди на найбільш напружених ділянках Києва – біля торгівельних центрів, на виїздах зі спальних масивів та поблизу вокзалів тощо. Там вони клеїли наліпки на порушників паркування, любителів стояти на місцях для інвалідів, їздити по зустрічній смузі та тротуарами. Звичайно, при цьому були крики, скандали та мордобій.

Однак ролики в соціальних мережах робили передусім суспільно-інформаційний резонанс, який приносить користь громадянам та покращує інфраструктурну безпеку Києва.

У деяких місцях активісти створювали розголос нашими рейдами і влада була змушена реагувати, а в деяких, зміни наставали після прямого втручання.

Дивіться, чого добились активісти "ЗупиниЛося":

Нагадаємо, чи можна уникнути "заочного" штрафу за паркування.