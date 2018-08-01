У владних кабінетах всерйоз почали обговорювати питання про тимчасову реєстрацію «євроблях», що дозволить визначити реальну кількість машин і власників.

Для таких авто може бути введений ряд обмежень, зокрема на відчуження, передачу в користування або управління іншим особам, виїзд за кордон, роботу за наймом і в таксі.

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За інформацією правозахисника Володимира Караваєва, для таких авто можуть ввести режим більш частого технічного контролю, який вже в 2019 році може з'явитися в Україні.

Режим реєстрації "євроблях", тобто тимчасова видача їм номерних знаків українського стандарту дозволить визначити їх реальну кількість та ідентифікувати реальних користувачів (не власників) таких автомобілів.

У той же час, обов'язок реєструвати авто, що перебувають в Україну в режимі тимчасового ввезення й зараз закріплений в законодавстві. Зокрема, така норма прописана в Правилах дорожнього руху: "29.2. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстровано в уповноваженому органі МВС, крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Державної митної служби строк".

Однак, ця норма ПДР не виконувалася, оскільки інспектор поліції не мав можливості проконтролювати термін перебування такого авто на території України. Ситуація змінилася, коли поліція отримала доступ до митної базі "Інспектор-2006", де видно терміни перетину кордону транспортними засобами.

Однак після перших випадків штрафів за такі порушення, “євробляхери" провели в Києві акцію протесту під стінами Верхорвной Ради і домоглися обіцянки прем'єр-міністра Гройсмана "не кошмарити" їх за такі порушення до законодавчого врегулювання їх статусу.

Як раніше повідомлялося, влада просто не знає точної кількості "евроблях", що знаходяться на території України. ГФС весь час називає різні цифри, оперуючи показниками від 300 до 800 тис. Самі ж “євробляхери" говорять про півтора мільйони автомобілів.