В Україні 11-13 грудня очікується різке погіршення погодних умов. "Укравтодор" закликає бути особливо уважними та обережними на дорозі.

У зв’язку з переміщенням на територію України південного циклону, очікується ускладнення погодних умов.

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11 грудня вночі та вранці у півнінчих та центральних областях туман, видимість 200-500 м; вдень у Приазов'ї сильний дощ, на півдні країни пориви вітру 15-20 м/с.

12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см. Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.

13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах України ожеледиця. Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей.