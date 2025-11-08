В Україні продали авто, яке випустили 74 роки тому

У жовтні в Україні відбулася унікальна угода — змінив власника найстаріший автомобіль місяця: ГАЗ-20А 1951 року випуску. Згідно з офіційними документами, це зелений хетчбек із бензиновим двигуном об’ємом 2,1 літра. Про це пише Інститут досліджень авторинку.

«Побєда», що пережила міленіум

Як зазначає Вікіпедія, “Побєда” випускалася з 1946 по 1958 рік на Горьківському автозаводі (ГАЗ), де виготовили понад 235 тисяч автомобілів.

Саме цей автомобіль 1951 року виготовлення відноситься до другої виробничої серії ГАЗ-20 “Побєда”, в якому усунуті головні недоліки першої. Модель відзначалася типовими для свого часу рисами: аеродинамічним кузовом фастбек, незалежною підвіскою передніх коліс і триступеневою механічною коробкою передач.

На свої 74 роки зелена ГАЗ-20А виглядає не просто як посланець з іншої епохи — простий мотор, товстий метал і простота конструкції.

Ця модель потрапила в українську поп-культуру: саме “Побєда” стала героїнею книги Андрія Кузьменка “Я, “Побєда” і Берлін”, за мотивами якої нещодавно був знятий повнометражний фільм.

Які «Побєди» сьогодні продаються в Україні

На сайтах приватних оголошень зараз можна знайти кілька оголошень про продаж ГАЗ-20. Більшість із них — реставровані або відновлені екземпляри 1950–1957 років, часто у відмінному стані, із ціною від 5 до 15 тисяч доларів США.

Частину машин власники модернізували — встановлюють сучасні двигуни або гальмівні системи, зберігаючи класичний вигляд.

Такі авто купують не для щоденної експлуатації, а як експонати для колекцій чи тематичних виставок. В Україні ще залишилось кілька десятків «Побєд» на ходу — справжні артефакти автомобільної історії.