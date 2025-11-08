В Украине продали автомобиль, выпущенный 74 года назад

В октябре в Украине состоялась уникальная сделка - сменил владельца самый старый автомобиль месяца: ГАЗ-20А 1951 года выпуска. Согласно официальным документам, это зеленый хэтчбек с бензиновым двигателем объемом 2,1 литра. Об этом пишет Институт исследований авторынка.

"Победа", пережившая миллениум

Как отмечает Википедия, “Победа” выпускалась с 1946 по 1958 год на Горьковском автозаводе (ГАЗ), где изготовили более 235 тысяч автомобилей.

Именно этот автомобиль 1951 года изготовления относится ко второй производственной серии ГАЗ-20 “Победа”, в котором устранены главные недостатки первой. Модель отличалась типичными для своего времени чертами: аэродинамическим кузовом фастбек, независимой подвеской передних колес и трехступенчатой механической коробкой передач.

На свои 74 года зеленая ГАЗ-20А выглядит не просто как посланник из другой эпохи - простой мотор, толстый металл и простота конструкции.

Эта модель попала в украинскую поп-культуру: именно “Победа” стала героиней книги Андрея Кузьменко “Я, “Победа” и Берлин”, по мотивам которой недавно был снят полнометражный фильм.

Какие "Победы" сегодня продаются в Украине

На сайтах частных объявлений сейчас можно найти несколько объявлений о продаже ГАЗ-20. Большинство из них - реставрированные или восстановленные экземпляры 1950–1957 годов, часто в отличном состоянии, с ценой от 5 до 15 тысяч долларов США.

Часть машин владельцы модернизировали - устанавливают современные двигатели или тормозные системы, сохраняя классический вид.

Такие авто покупают не для ежедневной эксплуатации, а как экспонаты для коллекций или тематических выставок. В Украине еще осталось несколько десятков "Побед" на ходу - настоящие артефакты автомобильной истории.