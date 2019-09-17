У ніч на 16 вересня, в Києві на території житлового комплексу (ЖК Зарічний, Славутич, Рів'єра) в районі метро "Славутич" кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів.

Як повідомляє "Київ оперативний" в Facebook, підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла фарбу до самого металу.

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"Все авто було припарковано згідно ПДР, ні проходу, ні проїзду не заважали. Може хтось бачив? Чув? За що взагалі таке можливо зробити?", - відзначають постраждалі власники.

Нагадаємо, що вночі в Дніпрі на атостоянці по ул.Савіна 4а (Кр.Камень, не далеко від кар'єра) були облиті кислотою безліч автомобілів. Якщо є будь-яка інформація про злочинців, прохання повідомити в поліцію!

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