В ночь на 16 сентября, в Киеве на территории жилого комплекса (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) в районе метро "Славутич" кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, подсчет пострадавших еще продолжается, но уже насчитано около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела краску до самого металла.

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"Все авто были припаркованы согласно ПДД, ни проходу, ни проезду не мешали. Может кто-то видел? Слышал? За что вообще такое возможно сделать?", – отмечают пострадавшие владельцы.

Напомним, что ночью в Днепре на автостоянке по ул.Савина 4а (Кр.Камень, не далеко от карьера) были облиты кислотой множество автомобилей. Если есть любая информация о преступниках, просьба сообщить в полицию!

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