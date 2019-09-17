Можно ли вернуть продавцу подержанный автомобиль или хотя бы рассчитывать на устранение скрытых недостатков, которые возникли в первые дни эксплуатации?

На украинском авторынке значительно преобладают сделки по покупке подержанных автомобилей. В течение года продается около 70-80 тысяч новых легковых и почти миллион подержанных ("свежепригнанные" вместе с внутренними перепродажами).

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Каждая покупка авто с пробегом в некоторой степени является рискованной, ведь не все важные параметры можно самостоятельно проверить так, чтобы на 100% быть уверенным в полной исправности или безаварийном прошлом авто. Иногда бывает так, что что-то но "вылезает" через несколько дней или недель после покупки.

Например – после замены моторного масла появился дым в отработавших газах, а запуск мотора стал неуверенным. Такое может случиться, если продавец, зная о сильном степени износа двигателя, воспользовался присадкой к маслу, которая временно замаскировала дефекты, а выявить это на практике средствами предпродажной диагностики довольно сложно. Бывает, что на месте подушек безопасности остаются только "отреставрированные" панели, а контроллер эйрбегов "перепрошит", поэтому на компьютерной диагностике оператор видит: якобы все в порядке.

Перечень подобных примеров можно продолжать, но лучше исследовать вопрос того, как украинское законодательство защищает (и защищает ли вообще) права покупателей подержанных автомобилей, если те столкнулись с определенными техническими недостатками машины, которые продавец скрыл перед продажей. Или тех, кто просто желает вернуть авто, если оно исправно, но не оправдало ожиданий – например, по уровню комфорта или расходу топлива.

Чтобы разобраться, можно ли подержанный автомобиль (как большинство потребительских товаров) вернуть продавцу (физическому или юридическому лицу) в 14-дневный срок, или же требовать гарантийного устранения недостатков, если таковые возникли после покупки, мы воспользуемся комментарием Госпродпотребслужбы, который был предоставлен редакции.

Закон Украины "О защите прав потребителей” не регулирует отношения, возникающие между двумя физическими лицами при купле-продаже товара. В случае возникновения спорных вопросов, единственный законный путь их решения – обращение в суд. Возврат товара (авто) в течение 14 дней, или устранение недостатков после продажи, в таком случае законом не предусмотрено, говорится в комментарии ДПСС.

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Итак, покупая авто “с рук”, покупатель фактически никак не защищен от обмана его продавцом относительно технического состояния, реального пробега, аварийного прошлого или других подобных, но не менее важных моментов, касающихся подержанного автомобиля. Именно поэтому перед покупкой авто нужно тщательно проверять. Лучший способ – обратиться к экспертам по подбору авто, или на СТО, которое специализируется на конкретной марке авто.

Разбираться в судебном порядке при возникновении претензий, конечно, можно. Однако процесс этот недешевый (государственные сборы, экспертизы, услуги адвоката) и точно не оперативный. Конечно, и без всяких гарантий, кто в таком споре победит.

Покупка машины на "автокомисе"

Возможно, покупатель более защищен законом, если покупку подержанного автомобиля совершит на комиссионной площадке или у дилера, который реализует легковушки с пробегом? Ведь "автокомисы" в основном являются юридическими лицами, с адресом, реквизитами и заключают договор о продаже автомобиля. Специалисты Госпродпотребслужбы, ссылаясь на тот же закон "О защите прав потребителей", отметили, что возврат товара надлежащего качества в срок до 14 дней возможен только в случае, если он не использовался и сохранен его товарный вид. Что автоматически исключает подержанные автомобили из-под действия этой нормы.

Что касается гарантии – в законе сказано следующее: "в отношении непродовольственных товаров, которые находились в использовании и были реализованы через розничные комиссионные торговые предприятия, требования потребителя удовлетворяются при согласии продавца".

Простыми словами - если "автокомис", который торгует подержанными авто, обнаружил собственную инициативу по определенной гарантийной поддержке своих товаров, и это прописано в договоре, тогда покупатель имеет шансы на послепродажную поддержку. В целом же законодательство не требует гарантийной поддержки "бэушных" автомобилей продавцами-юридическими лицами. А в случае возникновения спорных ситуаций, опять же остается единственный вариант - обращаться в суд.

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Итак, ситуация с защитой прав потребителей в сегменте автотранспорта с пробегом действующим законодательством фактически не регулируется. Продавцы, как частники так и "автокомисы", не обязаны отвечать перед продавцом фактически никак. "Скрученный" пробег, отсутствуют подушки безопасности, "перепрошитые" блоки управления электроникой и другие подобные дефекты, которые можно обнаружить только после осмотра специалистом, могут перейти в собственность покупателя вместе с автомобилем. И предотвратить это на уровне закона, на практике, сейчас невозможно. Единственное "окошко" – проявление доброй воли "автокомисами", которые могут предоставлять определенную гарантию на подержанные авто, по своему усмотрению.

Получается так, что новый тостер или электродрель, стоимостью несколько десятков “условных”, можно вернуть в магазин, или же рассчитывать на гарантийную поддержку от продавца или производителя. Потому что это новые товары. Автомобиль с пробегом, ценой в несколько тысяч долларов или евро – "кот в мешке", покупая который человек может рассчитывать только на квалифицированную помощь эксперта, собственное везение или порядочность продавца.

В новом украинском парламенте уже раздаются инициативы урегулировать этот вопрос, хотя конкретных законопроектов еще нет. По мнению законодателей честным продавцам бояться нечего, а вот любителям хитростей введение определенных правил продажи (как описание всех известных недостатков в договоре или объявлении, ответственность за "отмотанный" пробег и т.д.), которые работали без обращения в суд, помогли бы торговать более честно.

С другой стороны все расходы по контролю и проверке технического состояния, реального пробега и других параметров в итоге лягут на плечи конечного покупателя независимо от его желания рисковать. А в существующей ситуации покупатель имеет выбор: рисковать и покупать "кота в мешке", или потратить небольшую сумму (относительно стоимости авто) и воспользоваться услугами профессионалов, которые найдут скрытые недостатки и помогут снизить цену авто, или вообще посоветуют отказаться от покупки.

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