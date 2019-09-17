Одно из них обнаружено на границе с Румынией в Черновицкой области, другое – вблизи авторынка в Ужгороде.

Пересекая границу Украины с Румынией в Черновицкой области, можно увидеть "кладбище евроблях". Это парковка автомобилей, конфискованных полицией и таможенной службой. Большинство из автомобилей – полуразобранные, разбитые, со спущенными колесами.

Эти автомобили силовые органы забрали за нарушение таможенного порядка, контрабанду и прочее. По решению суда эти авто могут вернуть владельцу или продать.

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По закону исполнительная служба такие автомобили должна 3 раза выставлять на аукцион, а если их никто не купит, автомобиль могут передать в пользование благотворительным общественным организациям и фондам, или утилизируют. На практике же получается так, что утилизировать машины негде, они не продаются, и фондам из-за иностранной регистрации их не передают. Поэтому тонны металлолома на годы застряли на стоянках.

Как рассказал бывший работник пограничной службы Украины, на Закарпатье тоже есть сотни таких автомобилей. Но на границе для них нет места, поэтому их сразу отвозят на специальную штрафплощадку, где они и остаются на неопределенный срок.

Одна из таких площадок расположена вблизи рынка Краснодонцев в Ужгороде. Попасть туда простой человек не может. Хорошие авто обычно "разбирают" свои. Остаются только никому не нужные старые машины с европейской регистрацией.

Точно ответить, когда их утилизируют, никто не может. Поэтому они и дальше обречены ржаветь на автомобильных кладбищах.

Напомним, что на сайте “Авто24” можно посчитать стоимость растаможки автомобилей.