Одне з нх виявлено на кордоні з Румунією в Чернівецькій області, інше – поблизу авторинку в Ужгороді.

Перетинаючи кордон України з Румунією в Чернівецькій області, можна побачити "кладовище євроблях". Це парковка автомобілів, конфіскованих поліцією та митною службою. Більшість з автомобілів – напіврозібрані, побиті, зі спущеними колесами.

Ці автомобілі силові органи забрали за порушення митного порядку, контрабанду та інше. За рішенням суду ці авто можуть повернути власнику або продати.

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За законом виконавча служба такі автомобілі повинна 3 рази виставляти на аукціон, а якщо їх ніхто не купить, автомобіль можуть передати в користування благодійним громадським організаціям та фондам, або утилізують. На практиці ж виходить так, що утилізувати автівки ніде, вони не продаються, і фондам через іноземну реєстрацію їх не передають. Тому тони металобрухту на роки застрягли на стоянках.

Як розповів колишній працівник прикордонної служби України, на Закарпатті теж є сотні таких автомобілів. Але на кордоні для них немає місця, тому їх одразу відвозять на спеціальний штрафмайданчик, де вони і залишаються на невизначений термін.

Один з таких майданчиків розташований поблизу ринку Краснодонців в Ужгороді. Потрапити туди проста людина не може. Хороші авто зазвичай "розбирають" свої. Залишаються тільки нікому не потрібні старі автівки з європейською реєстрацією.

Точно відповісти, коли їх утилізують, ніхто не може. Тому вони й далі приречені ржавіти на автомобільних цвинтарях.

Нагадаємо, що на сайті “Авто24” можна порахувати вартість розмитнення автомобілів.