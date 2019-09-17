Люди не пострадали, а вот машине потребуется недешевый ремонт.

Это происшествие случилось 15 сентября на автомагистрали во время дождя: в движущийся кроссовер Toyota RAV4 два раза попала молния.

Смотрите также: Видео: полный провал обновленного УАЗа с окошками

Хотя распространено мнение, что молния не бьет дважды в одно место, именно это и произошло на трассе близ Новосибирска. Возможно, в тот момент кто-то в машине солгал и сказал "разрази меня гром, если я говорю неправду"? Так или иначе, пострадавших в результате инцидента нет, а кроссовер получил серьезные повреждения: лопнуло заднее стекло, отказало электрооборудование и сгорела антенна.

Позже на сервисе выяснилось, что в результате попадания молнии, кроме видимых повреждений, вышли из строя иммобилайзер и бортовой компьютер, перегорел электронный блок управления и перестал распознаваться ключ.

Фото: последствия попадания молнии / Motor

Также интересно: Как разобрать и собрать двигатель: видео 3D-инструкция 1942 года