Люди не постраждали, а от машині знадобиться недешевий ремонт.

Ця пригода трапилась 15 вересня на автомагістралі під час дощу: в кросовер Toyota RAV4, що рухався, два рази влучила блискавка.

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Хоча розповсюджена думка, що блискавка не б’є двічи в одне місце, саме це й сталось на трасі поблизу Новосибірська. Можливо, в той момент хтось у машині збрехав і сказав “побий мене грім, якщо я кажу неправду”? Так чи інакше, постраждалих в результаті інциденту немає, а кросовер отримав серйозні пошкодження: лопнуло заднє скло, відмовило електрообладнання і згоріла антена.



Пізніше на сервісі з’ясувалось, що в результаті влучання блискавки, крім видимих пошкоджень, вийшли з ладу іммобілайзер та бортовий комп'ютер, перегорів електронний блок управління і перестав розпізнаватися ключ.

Фото: наслідки влучання блискавки / Motor

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