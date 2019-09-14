Мануал на плівках показує, які деталі за якими треба знімати або складати.

Аби досягти майстерності, потрібно вчитись у кращих. І на кращих посібниках. Цей “мануал”, виконаний на прозорій плівці у форматі 3D, був у розпорядженні мотористів, які працювали з авіаційними двигунами.

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Назва посібника – “HM 500 A. Durchsichtsbild-Darstellung”, абревіатура на початку означає “Hirth Motor”, а складні слова далі означають приблизно наступне: “презентація з накладними прозорими ілюстраціями”.



Фото: сучасні мотори Hirth / Hirth



На прозорій плівці пошарово нанесені зображення окремих складових авіаційного двигуна, що дозволяє “розібрати” й забрати його, гортаючи сторінки.

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