Мануал на пленках показывает, детали по которым надо снимать или складывать.

Чтобы достичь мастерства, нужно учиться у лучших. И на лучших пособиях. Этот "мануал", выполненный на прозрачной пленке в формате 3D, был в распоряжении мотористов, которые работали с авиационными двигателями.

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Название пособия – "HM 500 A. Durchsichtsbild-Darstellung", аббревиатура в начале означает "Hirth Motor", а сложные слова дальше означают примерно следующее: "презентация с накладными прозрачными иллюстрациями".



Фото: современные моторы Hirth / Hirth

На прозрачной пленке послойно нанесены изображения отдельных составляющих авиационного двигателя, что позволяет "разобрать" и собрать его, листая страницы.

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