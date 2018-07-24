Продажі кросовера в Україні повинні стартувати в жовтні цього року. За попередньою інформацією, за саму доступну версію кросовера у нас будуть просити меньше, ніж за Toyota CH-R і Skoda Karoq.

Довгий час лінійка SUV марки Honda в Україні складалася всього з двох моделей: великого позашляховика Pilot і среднеразмерного кросовера CR-V. В цей же час, в більш компактному сегменті японці не поспішали конкурувати. І це при тому, що у них в рукаві завжди був досить серйозний козир у вигляді паркетника HR-V, який користується стабільним попитом по всьому світу і, нарешті, повинен з'явитися в Україні.

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На батьківщині оновлений HR-V, який продається під ім'ям Vezel, недавно оновився. Також днями була анонсована американська версія, правда, поки тільки в декількох фотографіях. В цей же час, європейський SUV проходить остаточне доведення і тестування, але судячи з недавно опублікованими шпигунських фотографій його дизайн не буде сильно відрізнятися від американського і японського паркетників.

Зовні обидва кроссовера оновилися в схожому ключі: змінився передній бампер, а планка між передніми фарами помітно збільшилася в розмірах. Мабуть, найпомітнішим нововведенням стала повністю світлодіодна головна оптика, виконана в стилі «Акури». Нові фари будуть доступні тільки для самих дорогих версій HR-V, в цей же час найдоступніші залишаться зі звичайною галогенною оптикою.

У салоні змін приблизно стільки ж, але більша частина з них прихована від сторонніх очей. Уже традиційно японці поліпшили шумоізоляцію і поміняли мультимедійний комплекс на новий, з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Також була покращена ергономіка сидінь, і переглянутий перелік матеріалів обробки.

В цілому, велика частина зусиль тут була спрямована на збільшення комфортності. Причому, інженери намагалися домагатися своїх цілей самими нетрадиційними способами. Наприклад, бензонасос від дорестайлінгової моделі замінили новим, більш тихим.

Мабуть, найбільше запитань зараз виникає навколо моторної гами кросовера. Нам точно відомо, що в Україні новинка буде поставлятися з японського заводу Honda, причому всі автомобілі будуть виконані в європейській специфікації з двигунами, які відповідають нормам Євро-6. Так як “старосвітський” кросовер все ще не розсекречено, залишається тільки гадати, що буде ховатися під його капотом. Але тут у нас є декілька добрих припущень.

Зараз в Європі Honda HR-V доступна з двома двигунами на вибір: бензиновим 1,5-літровим i-VTEC, що видає 130 кінських сил і 1,6-літровим турбодизелем i-DTEC, що розвиває 120 “конячок”. Судячи з усього, про дизель доведеться забути. На тлі останніх скандалів і наступивших після них заборон “Хонда” вже оголосила, що після рестайлінгу “старший” кросовер CR-V більше не буде пропонуватися з дизельним двигуном.

В якості альтернативи йому, японці запропонують гібридну силову установку, автомобілі з якої з'являться у продажу в 2019 році. Так що з великою часткою ймовірності можна сказати, що до нас оновлений кросовер будуть поставляти з 1,5-літровим 130-сильним i-VTEC або турбомотором аналогічного об’єму , який добре показав себе на європейському Civic.

Базовою коробкою передач буде шестиступінчаста "механіка", а найдорожчі версії авто як і раніше будуть пропонуватися з варіатором. Також, за наявною у нас інформацією, повнопривідних Honda HR-V в Європу не привезуть. У Старому Світі не розуміють навіщо міському паркетнику привід на всі колеса і платити «зайве» ні краплі не хочуть.

А тепер про головне. В українських автосалонах нова Honda HR-V повинна з'явитися в жовтні. Офіційно ціни ще не озвучені, але, за наявними у нас даними, за найдоступніший паркетник проситимуть від 24 тисяч доларів. Потрібно визнати, ціна цілком конкурентна. Близькі за габаритами Toyota CH-R і Skoda Karoq стоять хоч трохи, але все ж дорожче.

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Але поки робити якісь висновки про привабливість цінника на Honda HR-V ще рано. Для початку потрібно дочекатися офіційної прем'єри кросовера і плану його комплектацій. А вже потім можна буде порівнювати доступні варіанти.