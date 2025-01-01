В Україні власники "прав" категорії С не можуть їздити на деяких вантажівках

Згідно міжнародної Конвенції “Про дорожній рух”, водійське посвідчення категорії “С” дає право керувати автомобілями з дозволеною максимальною масою понад 3500 кг.

Однак в українських Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабміну, вказано, що категорія “С” – це авто масою понад 7500 кг. Таким чином, власники водійського посвідчення категорії “С” не мають права їздити на автомобілях масою від 3500 до 7500 кг.

До речі як відкрити ще одну категорію в посвідченні водія

“Ця розбіжність – не просто технічна помилка, вона прямо порушує права водіїв, – стверджує юрист Святослав Літинський. – Я особисто зіткнувся з цим, коли мені відмовили в праві керувати автомобілем у діапазоні від 3500 до 7500 кг, посилаючись саме на урядову постанову, а не на міжнародний договір”.

Наразі, під час дії Воєнного стану, керувати автомобілями масою 3500-7500 мають навіть власники посвідчення з категорією “В”, однак це тимчасово. Саме тому Кабміну ще є час змінити свою помилку. Щоб пришвидшити цей процес, Святослав Літинський подав позов, а суд відкрив провадження проти Кабінету Міністрів України і призначив її до розгляду.

У позові юрист вимагає привести українські Правила дорожнього руху у відповідність до міжнародної Конвенції, ратифікованою Україною. Тим більше, що міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, мають вищу юридичну силу, аніж чинне законодавство. В позові правозахисник вимагає: