На сайті міністерства інфраструктури з’явився проект наказу, який регламентує новий порядок що до водійських посвідчень категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E.

У разі прийняття цього проекту усі водії автобусів та вантажівок будуть змушені не тільки один раз перездати на права, але й періодично (раз на п’ять років) знову проходити навчання та здавати екзамени.

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"Водії транспортних засобів, які до набрання чинності цим наказом отримали посвідчення водія категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходять періодичні підготовчі курси", - сказано в документі.

"Підтвердження професійної компетентності водіїв здійснюється шляхом складання тесту після проходження підготовчих курсів у Навчальному центрі", - йдеться у проекті.

"Необхідні знання, уміння та навички водії набувають за допомогою теоретичних і практичних занять за очною, дистанційною, або у поєднанні таких форм здобуття освіти. Підготовка водіїв за початковою програмою може проводитись за дуальною формою здобуття освіти", - написано у проекті постанови.

"Тривалість підготовчих курсів, залежно від програми підготовки, становить від 35 до 280 навчальних годин", зазначено в документі.

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