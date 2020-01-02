Новий вахтовий автобус може перевозити 26 силовиків і обладнаний монітором.
В Україні випустили вахтовий автобус на базі вантажівки МАЗ, який розрахований на перевезення спецпідрозділів. Автобус має сидіння для 26 пасажирів, які попарно встановлені вздовж стін фургона.
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Транспорт також має робоче місце з відкидним столом і монітор у передній частині фургона. Крім того, автобус комплектується кліматичним устаткуванням.
З трьох дверей одні подвійні, що дозволяють дістатися до вантажного відсіку зі спецнішами. Вікна захищаються металевими ґратами і мають напівпрозоре тонування. Рухає автобус дизельний двигун потужністю 130 к. с.
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