Новий вахтовий автобус може перевозити 26 силовиків і обладнаний монітором.

В Україні випустили вахтовий автобус на базі вантажівки МАЗ, який розрахований на перевезення спецпідрозділів. Автобус має сидіння для 26 пасажирів, які попарно встановлені вздовж стін фургона.

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Транспорт також має робоче місце з відкидним столом і монітор у передній частині фургона. Крім того, автобус комплектується кліматичним устаткуванням.

З трьох дверей одні подвійні, що дозволяють дістатися до вантажного відсіку зі спецнішами. Вікна захищаються металевими ґратами і мають напівпрозоре тонування. Рухає автобус дизельний двигун потужністю 130 к. с.

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