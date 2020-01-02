Новый вахтовый автобус может перевозить 26 силовиков и оборудован монитором.

В Украине выпустили вахтовый автобус на базе грузовика МАЗ, который рассчитан на перевозку спецподразделений. Автобус имеет сиденья для 26 пассажиров, которые попарно установлены вдоль стен фургона.

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Транспорт также имеет рабочее место с откидным столом и монитор в передней части фургона. Кроме того автобус комплектуется климатическим оборудованием.

Из трех дверей – одни двойные, позволяющие добраться до грузового отсека со спецнишами. Окна защищаются металлическими решетками и имеют полупрозрачную тонировку. Движет автобус дизельный двигатель мощностью 130 л. с.

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