Українці не поспішають розмитнювати авто за новими правилами. За тиждень дії нового порядку розмитнення по цій процедурі було оформлено лише 74 авто.

Всього власники авто на єврономерах заплатили за розмитнення понад 4 млн грн, заявила прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

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“З 26 листопада в Україні оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту. Найбільше розмитнення пройшли на Чернівецькій митниці – 55 автомобілей”, – заявила Непряхіна.

За її словами, до бюджету зараховано 4, 675 млн грн, в тому числі 119 тис. грн – штрафи за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту авто.Нагадаємо, що в Україні почали діяти нові правила розмитнення авто на єврономерах.

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Нагадаємо що за різними даними зараз в Україні знаходиться від одного до майже трьох мільйонів авто на іноземній реєстрації. Навіть якщо відштовхуватись від одного мільйона, то щоб зареєструвати ці авто на протязі відведених законом 180 днів доведеться реєструвати по 5,6 тисяч авто щодня.