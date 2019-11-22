Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував впровадження електронних довіреностей в тому числі і для авто.

"Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку — електронні довіреності. Дуже красиво виходить, зараз розповім", пише на своїй сторінці у FB Дмитро Дубілет.

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"Отже, уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у мессенжер, на флешці - не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", пише Міністр.

Навіщо це потрібно?

"По-перше, це дуже зручно. Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидаєте її, кому потрібно, поштою або в мессенжер!

Наприклад, вам потрібно передати довіреність на авто, на представництво в суді, на нерухомість, на бізнес ... У всіх цих випадках електронний файл передавати зручніше, особливо, якщо питання термінове!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей" повідомляє Дмитро Дубілет.

Коли чекати нововведення

"А тепер найкрасивіше. Для впровадження цього рішення вже все є! У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось" пише пан Дубілет.

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"Повторюся, електронні довіреності (принаймні, на першому етапі) будуть лише у додаток до паперових. Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон у Парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня", зазначив Міністр.