Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал внедрение электронных доверенностей в том числе и для авто.

"Мы планируем запустить для граждан крутую штуку – электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу", пишет на своей странице в ФБ Дмитрий Дубилет.

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"Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он вам высылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке – не важно) со своей наложенной электронной подписью", пишет Министр.

Зачем это нужно?

"Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете его кому нужно, по почте или в мессенжер!

Например, вам нужно передать доверенность на авто на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!

Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасные! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей", сообщает Дмитрий Дубилет.

Когда ждать нововведения

"А теперь самое красивое. Для внедрения этого решения уже все есть! У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах и подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", пишет господин Дубилет.

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"Повторюсь, электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в Парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", отметил министр.