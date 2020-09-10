Ціль створення асоціації – участь у законодавчому процесі та відстоювання інтересів імпортерів вживаних авто.

Учасники ринку продажів і обслуговування вживаних автомобілів з США мають намір створити "Українську асоціацію транспорту, обслуговування і ремонту" з метою можливості участі у формуванні законодавчих змін на авторинку щоб уникнути ініціатив, що створюють перешкоди для покупки недорогих авто і здорожують їх.

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"Ми плануємо зробити впливовий орган, який буде брати участь у формуванні законопроектів, поправок і доповнень, що стосуються автогалузі, в обговоренні з профільними міністерствами планованих змін законодавства, які можуть обмежити продаж авто", - повідомив керівник асоціації, співзасновник компанії "Колумб Трейд" Павло Казарьян на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами юриста Романа Волошііна, основна мета асоціації - максимально спростити діяльність бізнесу та надати можливість покупцям зменшити витрати на оформлення і придбання таких авто.

Він зазначив, що необхідність створення асоціації виникла після того, як учасникам авторинку вдалося домогтися скасування планованої заборони імпорту в Україну автомобілів після ДТП, що містилась в проекті постанови уряду, розробленого МВС і оприлюдненого на його сайті.

Після громадського резонансу уряд вирішив відмовитися від цієї ідеї МВС, і недавно оприлюднений оновлений текст постанови про реєстрацію ТЗ вже не містить "скандальних положень" про заборону реєстрацій авто з позначкою про утилізацію, а також про необхідність обов'язкового перекладу супровідних документів на державну мову з апостилем.

Тим часом, як зазначив співзасновник асоціації Володимир Ковель, за час з моменту оприлюднення постанови (лютий 2020 року) відбулися негативні зміни, зокрема, згідно з проведеними ними опитуваннями, близько 72% потенційних клієнтів відмовилися від покупки авто з США, щоб уникнути ризику і переплатили від 30% за покупку авто з Грузії і Європи або купили авто не в тому стані, як хотілося.

Крім того, зазначив він, служби таксі, які експлуатують гібриди і електрокари недоотримали гроші інвесторів для закупівлі авто і розвитку напрямку, були анульовані великі контракти на поставку запчастин з Китаю, США та Німеччини через ризик закриття напрямку, деякі компанії закрилися, оскільки клієнти перестали укладати угоди через плутанину, а десятки СТО могли збанкрутувати з урахуванням наявності великих кредитів під розвиток бізнесу.

"Коли ми об'єдналися для вирішення проблеми, створили петицію на сайті президента, яка набрала більше 18 тис. голосів, до нас приєдналися багато компаній, і ми були почуті державою, ми зрозуміли, що необхідно створити асоціацію, яка буде брати участь в розробці законодавчих змін, як з урахуванням побажань бізнесу, так і влади, тобто знайти компроміс ", - зазначив Казарьян.

За його словами, асоціація має намір об'єднати компанії з продажу вживаних авто з США, експедиторські та брокерські компанії, постачальників запчастин, СТО і локальних перевізників, а також транспортні компанії і служби таксі.

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