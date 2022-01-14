Приводом для таких ініціатив стала аварія яка сталася нещодавно у Харкові.

"Україна залишається державою, в якій у поліції пов'язані руки щодо злісних порушників правил дорожнього руху. Поліцейський не може забрати права водія навіть у явно нетверезого водія. А суди завалені поточними справами і не дуже швидко розглядають справи з водіння у нетверезому вигляді", - бідкається чиновник МВС.

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"Законодавці, прошу вас прийняти зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та процесуального кодексу, щоб ввести обов'язковий термін для розгляду справ з водіння у нетверезому стані протягом 72 годин з моменту вступу до суду протоколу за статтею 130 КУпАП", - пише на своїй сторінці у соцмережі Антон Геращенко.

Нагадаємо, що Антон Геращенко є автором багатьох законодавчих ініціатив які стосуються розширення прав поліції та збільшення кількості штрафів. Для прикладу автофіксація (яка не допомогла у зменшенні кількості ДТП) та законопроект про доноси на автовласників – його ініціативи.