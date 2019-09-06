Зараз ввезення в Україну автомобілів що мають історичну цінність фактично заборонено. Це одна з причин чому в нашій країні немає автомобільних музеїв, а колекціонери вимушені обмежуватись залишками радянського автопорому або платити хабарі за сертифікацію.

Зараз в Україні діють екологічні норми Євро2 для вживаних авто. Фактично це означає що можна ввозити автомобілі лише молодші 1995 року. Колекціонери в таких умовах вимушені або давати хабара при проходженні сертифікації, або переобладнувати авто під норми Євро2,проходити сертифікацію, а потім повертати його до оригінального стану.

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Вкотре з’являється надія, що ця ситуація буде змінена. В Верховній Раді зареєстровано законопроект №2078 яким пропонується скасувати екологічні стандарти для всіх видів вживаного транспорту. Саме такі норми діють в усій Європі – вживані авто з ЄС можуть бути вільно перереєстровані в будь-якій країні Союзу.

Для нових авто норми Євро6 які, мають вступити в силу вже наступного року, пропонується перенести на 2025 рік.

Нагадаємо, що подібні законопроекти реєструвалися і раніше, але минулим скликанням Верховної Ради було не до цього – жоден з таких законопроектів навіть не виносився на голосування. Маємо надію, що нова Верховна Рада хоча б в цьому буде відрізнятись від своїх попередників.

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