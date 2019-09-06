Сейчас ввоз в Украину автомобилей, имеющих историческую ценность, фактически запрещен. Это одна из причин, почему в нашей стране нет автомобильных музеев, а коллекционеры вынуждены ограничиваться остатками советского автопорома или платить взятки за сертификацию.

Сейчас в Украине действуют экологические нормы Евро2 для бывших в употреблении авто. Фактически это означает, что можно ввозить автомобили только младшие 1995 года. Коллекционеры в таких условиях вынуждены либо давать взятки при прохождении сертификации, или переоборудовать авто под нормы Евро2, проходить сертификацию, а потом возвращать его к оригинальному состоянию.

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В который раз появляется надежда, что эта ситуация будет изменена. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2078, которым предлагается отменить экологические стандарты для всех видов бывшего в употреблении транспорта. Именно такие нормы действуют во всей Европе – бывшие в употреблении авто с ЕС могут быть свободно перерегистрированы в любой стране Союза.

Для новых авто нормы Евро6 которые, должны вступить в силу уже в следующем году, предлагается перенести на 2025 год.

Напомним, что подобные законопроекты регистрировались и ранее, но прошлым созывам Верховной Рады было не до этого – ни один из таких законопроектов даже не выносился на голосование. Надеемся, что новая Верховная Рада хотя бы в этом будет отличаться от своих предшественников.

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