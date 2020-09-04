В Україні з'явилася загадкова схема ввезення авто з Японії. На перший погляд економічного сенсу в ній немає, але вона дає можливість отримати 20-30 річний автомобіль в ідеальному стані.

В останні роки в Україні почали активно звозити автомобілі з різних куточків світу - з Грузії, США, країн Європи та навіть з Еміратів і Південної Кореї. Що стосується Японії, це поодинокі випадки і, скоріше, виняток, ніж правило.

Читайте також: В Німеччині вживані авто дешевше ніж в Україні в 3-4 рази: наочне порівняння

Однак днями в мережі повідомили цікаву історію - хтось вже не перший раз ввозить в Україну класичні Мерседеси, і не з Польщі або Німеччини, а з ... Японії!

В якості підтвердження - фото двох Mercedes-Benz в 124-м кузові (купе і седан), які тільки-тільки привезли до Києва з Одеси. Як видно зі знімків, на стеклах автомобілів дійсно можна побачити японські ієрогліфи.

Що дивує - автомобілі з лівим кермом! Також цікавим є питання про їх узаконення, адже легальне розмитнення машин таких років в теорії хоч і можливе, але економічно недоцільне. До того ж вартість 124-х в Японії важко назвати низькою.

Читайте також: В Україні попит на вживані авто виріс у 2,5 рази