В Украине появилась загадочная схема ввоза авто из Японии. На первый взгляд экономического смысла в ней нет, но она дает возможность получить 20-30 летний автомобиль в идеальном состоянии.

В последние годы в Украине начали активно свозить автомобили из разных уголков мира – из Грузии, США, стран Европы и даже из Эмиратов и Южной Кореи. Что касается Японии, это единичные случаи и, скорее, исключение, чем правило.

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Однако на днях в сети сообщили интересную историю – кто-то уже не первый раз ввозит в Украину классические Мерседесы, и не из Польши или Германии, а с... Японии!

В качестве подтверждения – фото двух Mercedes-Benz в 124-м кузове (купе и седан), которые только-только привезли в Киев из Одессы. Как видно из снимков, на стеклах автомобилей действительно можно увидеть японские иероглифы.

Что удивляет – автомобили с левым рулем! Также интересен вопрос об их узаконивании, ведь легальное растаможивание машин таких годов в теории хотя и возможно, но экономически нецелесообразно. К тому же стоимость 124-х в Японии трудно назвать низкой.

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