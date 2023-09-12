Найчастіше імпортують VW ID.4 та Honda M-NV. Місцеві китайські бренди також є, але вони не займають чільні позиції в списках найбільш популярних авто.

У серпні український автопарк поповнився на 1077 автомобілів з китайським VIN-номером, що виявилося на 21,4% більше, ніж у липні-2023, та удвічі більше, ніж у серпні-2022. З початку повномасштабного вторгнення такий показник виявився найбільшим. Однак це зовсім не значить, що українці масово купують авто китайських брендів.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, які машини, зроблені в Китаї, купували найбільше.

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Динаміка перших реєстрацій нових та вживаних авто, виготовлених в Китаї, серпень-2022 — серпень-2023

Загалом з січня по серпень включно українці вперше зареєстрували 7078 автомобілів, виготовлених в Китаї. Більшість із них (64,6%) були новими, решта 35,4% — вживаними.

При цьому майже усі машини були легковими: 97,9% від загальної кількості протягом перших 8 місяців 2023 року (6,9 тис.). Вантажних було лише 144 шт. (2%), та 6 автобусів (0,1%). Цікаво, що найбільше китайських вантажівок за останні 12 місяців (аж 47 шт.) зареєстрували у грудні 2022 року.

Найчастіше з Китаю возять електричні моделі: 79,1% (5,6 тис.) за період з січня по серпень 2023 року, це на 12,7% більше, ніж за підсумками 2022 року.

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Лідером нових автомобілів з Китаю у січні-серпні 2023 року став Volkswagen ID.4 (1 392 шт.). Ці автомобілі виготовляють у Фошані (завод FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz) та Аньтіні (завод SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X).

На другому місці розмістилася китайська Honda M-NV (548 шт.), котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV. Обидві моделі офіційно в Україну не поставляють, тобто це так званий «сірий» імпорт.

Третє місце зайняла модель Chery Tiggo 4, котра присутня в Україні офіційно (339 шт.). Четверте місце зайняв Volkswawgen ID.6 (275 шт.), який виготовляють для китайського ринку на заводі FAW-Volkswagen (під маркою ID.6 Crozz), та на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X). Замикає першу п’ятірку Chery Tiggo 2 (201 шт.), котрий поставляють в Україну офіційно.

Враховуючи особливості китайського ринку, разом з новими на український ринок потрапляють автомобілі практично без пробігу, але виготовлені рік-два тому. Вони продаються українськими “сірими” дилерами як нові, а от в статистиці фігурують як вживані. Середній вік таких китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні у січні-серпні 2023 року, склав 1,7 року.

Honda M-NV

Таких ніби-то вживаних Volkswagen ID.4 з Китаю з початку року привезли майже тисячу. Друге місце, як і у переліку нових китайських авто, зайняла Honda M-NV (444 шт.). На третій сходинці розмістився Volkswawgen ID.6 (178 шт.), а четверте місце зайняла Tesla Model Y (94 шт.), котру виготовляють на заводі у Шанхаї.

Замикає першу п’ятірку Honda e:NS1 (64 шт.), котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda.