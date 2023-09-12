Чаще импортируют VW ID.4 и Honda M-NV. Местные китайские бренды тоже есть, но они не занимают главенствующие позиции в списках наиболее популярных автомобилей.

В августе украинский автопарк пополнился на 1077 автомобилей с китайским VIN-номером, что оказалось на 21,4% больше, чем в июле-2023 и вдвое больше, чем в августе-2022. С начала полномасштабного вторжения такой показатель оказался наибольшим. Однако это совсем не значит, что украинцы массово покупают автомобили китайских брендов.

Эксперты Института исследований авторынка определили, какие машины, произведенные в Китае, покупали больше всего.

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Динамика первых регистраций новых и подержанных авто, изготовленных в Китае, август-2022 - август-2023

Всего с января по август включительно украинцы впервые зарегистрировали 7078 автомобилей, произведенных в Китае. Большинство из них (64,6%) были новыми, остальные 35,4% — подержанными.

При этом почти все машины были легковыми: 97,9% от общего количества за первые 8 месяцев 2023 года (6,9 тыс.). Грузовых оказалось всего 144 шт. (2%) и 6 автобусов (0,1%). Интересно, что больше всего китайских грузовиков за последние 12 месяцев (47 шт.) зарегистрировали в декабре 2022 года.

Чаще всего из Китая возят электрические модели: 79,1% (5,6 тыс.) за период с января по август 2023, это на 12,7% больше, чем по итогам 2022 года.

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Лидером новых автомобилей из Китая в январе-августе 2023 года стал Volkswagen ID.4 (1392 шт.). Эти автомобили производятся в Фошане (завод FAW-Volkswagen, под названием ID.4 Crozz) и Аньтине (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X).

На втором месте разместилась китайская Honda M-NV (548 шт.), которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV. Обе модели официально в Украину не поставляются, то есть это так называемый «серый» импорт.

Третье место заняла модель Chery Tiggo 4, присутствующая в Украине официально (339 шт.). Четвертое место занял Volkswawgen ID.6 (275 шт.), производимый для китайского рынка на заводе FAW-Volkswagen (под маркой ID.6 Crozz), и на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X). Замыкает первую пятерку Chery Tiggo 2 (201 шт.), поставляемую в Украину официально.

Учитывая особенности китайского рынка, наряду с новыми на украинский рынок попадают автомобили практически без пробега, но изготовлены год-два назад. Они продаются украинскими серыми дилерами как новые, а вот в статистике фигурируют как подержанные. Средний возраст таких китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в январе-августе 2023 года, составил 1,7 года.

Honda M-NV

Таких подержанных Volkswagen ID.4 из Китая с начала года привезли почти тысячу. Второе место, как и в перечне новых китайских авто, заняла Honda M-NV (444 шт.). На третьей строчке разместился Volkswawgen ID.6 (178 шт.), а четвертое место заняла Tesla Model Y (94 шт.), которую производят на заводе в Шанхае.

Замыкает первую пятерку Honda e:NS1 (64 шт.), которую производят на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda.