Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що після вступу в силу нових Законів 8487 і 8488 про зниження акцизного збору при імпорті авто ціни на вживані авто в Україні істотно знизяться.

Свою думку з приводу подальшого розвитку ситуації на автомобільному ринку експерт висловив на своїй сторінці в FB:

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- Для автоімпортерів і дилерів;

Позитиву немає. Дозволили ввозити будь-які димлячі і чадні розвалюхи – б/в Авто Євро 0.

- Для простих українських бляхерів;

100% їх перемога і 100% позитив для них. Можна тепер розмитнити будь-яку бляху з Євро 0 за зменшеними ставками акцизу (в 5-38 разів менше в порівнянні з існуючими). Плюс ще й знижка на розмитнення 50% на 90 днів з моменту публікації Законів . Плюс розмитнення без виїзду за кордон на внутрішній митниці без документів на авто при наявності договору купівлі/ продажу авто, оформленого без нотаріуса. Їх можна привітати, вони об'єдналися і перемогли,

- Для бляхобізнесменів-організаторів бляхобізнесу і власників "литовських фірм", які заробляли на бляхах;

100% негатив! Вони програли, хоча самі ці акції протесту і фінансували! Прості Бляхери тепер кинуться оформляти і розмитнювати авто, зістрибнуть з їх гачка, а вони позбудуться заробітку на бляхах. Хто їм буде давати по 900-1500 євро за ввезення блях через верблюда або по 200 євро за "перезаїзд", якщо можна буде легально розмитнити авто навіть Євро-0? Тому прогнозую, що вони лобіюватимуть вето законів, щоб не втратити налагоджений бізнес і підгодованих клієнтів. Плюс вони миттєво втрачають свою політичну вагу: бляхери розмитнять бляхи і все! Мета досягнута : мавр зробив свою справу - мавр повинен піти! А йти з підніжок політичного Олімпу не хочеться.

- Для простих українців, які не мають авто;

100% позитив! За зниженими податками (в 5-38 раз) можна пригнати навіть авто Євро-0. Плюс депутати почули критику і поширили знижку 50% на акциз на всіх українців, а не тільки бляхеров.

- Для простих українців, які мають авто на українській реєстрації;

Швидше негатив, ніж позитив! (Нехай кожен по своєму оцінює - не сперечаюся). Вони теж зможуть пригнати з Європи авто дешевше, але спочатку треба своє авто продати, а воно в ніч вступу закону в силу стане на 20-30% дешевше(((

- Для ЄС;

100% позитив для них, але не для нас! Україна вже перетворилася на могильник для зберігання ядерних відходів з ЄС, США. Тепер ще й перетвориться на смітник для вивезення евроавтошрота. І я кажу не просто про старі авто з ЄС, які можуть їздити (подібні бляхам і старіючі Жигулі по Україні їздять і від блях не відрізняються). Я кажу про повну гнилому автошроті, який вже не їздить і який вивозитимуть на евакуаторах в Україну наші "бізнесмени", отримуючи по 200-1000 євро повернення від ЄС утилсбораза вивезення шроту з ЄС, і здаючи шрот на металобрухт, кидаючи те, що не візьмуть (шкідливі для здоров'я компоненти) в наших лісах. Плюс у автозаводів ЄС з'являється додатковий ринок: навіть ті європейці, хто не оновлював авто, так як не знав куди сплавити старе (при забороні у нас нижче Євро 5), тепер знають куди! До нас!!

Ось Вам повністю весь розклад( може я і помиляюся, так поправте, хоча час покаже! А взагалі - то все просто: бізнес і гроші! І якщо Вам хтось казки розповідає - не вірте! Для фірм, які нині возять б/у авто з сплатою податків, продаж авто - це бізнес і вони мають маржу; для бляхобизнесменов ввезення блях без податків - це бізнес, який вони отримують з бляхеров за послуги від 900 до 1500 євро і вони будуть намагатися ветувати Закони, щоб зберегти свій бізнес. ЄС теж думає не про Україну, а переслідує свої інтереси..