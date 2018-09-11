За минулі вихідні – з 7 по 10 вересня – багато мереж АЗС в черговий раз підняли ціни на паливо. У деяких мережах зростання вартості склало 50 копійок за літр.

Зокрема, мережа групи "Приват" підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп/л. В мережі "Авіас" бензин марки А-92 подорожчав до 28,95 грн/л, А-95 – до 29,95 грн/л, А-95+ – до 30,45 грн/л і ДП – 28,00 грн/л.

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На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 29,00 грн/л, А-95 – до 30,00 грн/л, А-95+ – до 30,50 грн/л і ДП – 28,00 грн/л.

На 30 коп/л подорожчало паливо в мережі UPG: бензин марки А-92 подорожчав до 29,70 грн/л, А-95 – до 30,70 грн/л, А-95+ – до 33,50 грн/л, ДП – 28,00 грн/л.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Надія", Marshal, Mango, Chipo, "Татнафта-АЗС-Україна", KLO, "Нефтек" і "Катрал" підвищили ціни на 0,2-1,55 грн./л.

Середня роздрібна ціна ДП по країні 10 вересня зросла на 24 коп./л, бензину — на 18-23 коп./л.

Повідомлялося, що основною причиною зростання цін на паливо експерти називають падіння курсу гривні. Також на початку вересня продовжилося зростання європейських котирувань бензину і дизпалива.

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Зростання цін у роздрібі почалося з 20-х чисел серпня. З того часу паливо подорожчало на 1-1,5 грн/л. Протягом серпня національна валюта знецінилася відносно долара на 5,1% або 1,48 грн/дол. Відповідно, можна припустити, що пальне дорожчатиме і далі.