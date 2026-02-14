В яких країнах Європи насправді більше електромобілів

За даними звіту TradingPedia з посиланням на статистику European Automobile Manufacturers’ Association та аналітику CleanTechnica, у 2025 році Європа продовжила електрифікацію авторинку, однак темпи й структура попиту суттєво відрізняються залежно від країни.

Великі ринки — великі цифри

У абсолютних показниках беззаперечним лідером стала Німеччина. Там зареєстрували 856 540 нових електромобілів, з яких 545 142 — повністю електричні (BEV), а ще 311 398 — гібриди з можливістю підзарядки (PHEV).

Велика Британія показала 698 491 продану електрифіковану машину, Франція — 435 549, а Нідерланди — 229 584. Німеччина додала понад 49% рік до року, британський ринок виріс на 27%, а нідерландський — на 24,2%.

Франція стала винятком серед великих гравців: мінус 0,3% через падіння продажів PHEV майже на 26%.

Загалом по Європі електрифікація набирає обертів. Гібриди (HEV) стали найпопулярнішим типом нових авто — понад 4,56 млн одиниць і 34,4% ринку. BEV та PHEV разом склали 3,86 млн машин або 29,1%, випередивши бензинові авто з часткою 26,1%. Дизель опустився до 7,7%.

Якщо рахувати “на душу населення” — картина інша

У перерахунку на 100 тисяч населення лідери зовсім інші. Перше місце утримує Ногвегія — 3 096 проданих електромобілів на 100 тисяч мешканців. Причому частка електрокарів у нових реєстраціях перевищує 97%.

Далі йдуть Люксембург з показником 2 383 авто, Ісландія — 2 217 та Данія — 2 179.

Для порівняння, Німеччина має 1 024 електромобілі на 100 тисяч жителів, Великобританія — 999, а Франція — лише 653. Тобто великі обсяги продажів не означають високий рівень проникнення.

На іншому полюсі — Болгарія та Румунія з показниками 45–47 авто на 100 тисяч населення і часткою електрокарів у нових реєстраціях менш ніж 7%.

Хто зростає найшвидше

Найбільш вибухове зростання показали країни Центральної та Східної Європи. У Польщі ринок зріс на 141%, у Литви — на 119%, у Латвії — на 115%. Проте їхня частка у загальній структурі продажів поки що залишається відносно скромною — від 12% до 19%.

Водночас Бельгія зафіксувала падіння на 5,6%, переважно через обвал продажів PHEV більш ніж на 40%. Попри це, країна входить у топ-10 Європи за часткою електромобілів — понад 44% від усіх нових реєстрацій.

Європа переходить від попиту до промислової політики

Паралельно з ринковою статистикою формується новий тренд — стратегічна автономія. Найбільші автовиробники, зокрема Volkswagen та Stellantis, публічно підтримують ідею бонусів за CO₂ та стимулів для електромобілів “Made in Europe”. Мета — посилити локальне виробництво та зменшити залежність від імпорту з Китаю та США.

За словами представника TradingPedia Браяна МакКолла, “електромобільна трансформація в Європі тепер визначається не лише споживчим попитом, а й промисловою політикою та регуляторними нормами. Додатковим фактором стають міжнародні зміни правил безпеки та конструктивних вимог до електрокарів”.

Фактично Європа входить у фазу, коли темпи електрифікації залежатимуть не тільки від бажання покупців, а й від того, наскільки узгоджено працюватимуть стимули, стандарти безпеки та політика локалізації виробництва.

Що це означає для України

Для України ці тенденції важливі одразу з двох причин. По-перше, саме Німеччина, Нідерланди та Бельгія залишаються ключовими джерелами імпорту вживаних електромобілів. По-друге, зміна промислової політики в ЄС може вплинути на структуру модельного ряду та ціни на європейському вторинному ринку.

Ринок Європи вже перейшов точку, де електрифікація є нішевою. Але різниця між 3 000 авто на 100 тисяч населення і менш ніж 50 — показує, що єдина Європа рухається до електротяги з дуже різною швидкістю.