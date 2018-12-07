Українці поки неохоче витрачають гроші на розмитнення "евроблях". Наприклад, в Запоріжжі з моменту вступу в силу нових правил розмитнення було легалізовано всього три автомобілі.

Перші розмитнені легкові автомобілі за новими правилами – це три машини марок Volkswagen і Renault.

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Власники пригнали авто з Литви і після здійснення митних формальностей на митному посту "Запоріжжя – центральний" Запорізької митниці ГФС сплатили державі майже 6 тисяч євро митних платежів (мито, акцизний податок, ПДВ).

Зокрема, за перший транспортний засіб Volkswagen Passat 2001 року випуску і вартістю 1 700 євро сума митних платежів склала 1 835 Євро. За друге аналогічне авто 2006 року випуску сплачено 2 188 євро.

За розмитнення третьої машини Renault Megane Scenic 2007 року виготовлення і вартістю 1 900 євро нарахування склали 1 952 Євро.

Нагадаємо, що крім зазначених платежів власники розмитнених автомобілів повинні сплатити внесок в пенсійний фонд і всі збори, передбачені при першій реєстрації автомобіля в сервісних центрах МВС.

Новий порядок митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, передбачений Законами України від 8 листопада 2018 №2611-VIII і №2612-VIII, які набули чинності з 25 листопада 2018 року.

Як відбувається процес розмитнення автомобіля, можна подивитися на відео.