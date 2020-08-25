У японській префектурі Фукусіма знайшли звалище з рідкісними автомобілями. Причому, розташовані вони в 20-кілометровій зоні відчуження АЕС.

Саме після аварії на АЕС Фукусіма, яка сталась 11 березня 2011 року автомобілі і кинули. Вони отримали дозу випромінювання і тепер ними краще не користуватися.

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Але автомобілі тут дуже цікаві, причому переважно американські. Є і Chevrolet Impala 1964 року народження, і лімузин Cadillac Fleetwood Brougham, і пара Lincoln Town Car.

Втім, є і японська техніка, причому дуже навіть оригінальна. Наприклад, звертає на себе увагу катафалк на базі Toyota Hilux з дизайном в дусі Rolls-Royce.

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