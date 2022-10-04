Розмір податку залежатиме від пройденого шляху і становитиме від 1 до 3 грн в залежності від маси транспортного засобу.

Кабімін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає штраф за несплату нового, поки що неіснуючого податку на дороги з вантажівок.

Законопроєкт 2557-IX від 06.09.2022 встановлює відповідальність за несплату плати за використання автомобільних доріг загального користування. Він передбачає доповнення статті 132 Кодексу про адміністративні правопорушення частиною 3: “Здійснення руху вантажівкою вагою більше 12 тонн без пристрою, який забезпечує передачу інформації про використання доріг, передбачає штраф на водія в розмірі 500 н.м.д.г. (8500 грн)”.

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В пояснювальній записці до законопроєкту уряд пише, що “в Україні зареєстровано близько 9,2 млн транспортних засобів, з них 1,5 млн вантажівок, без врахування вантажівок з іноземною реєстрацією.

При цьому знос дорожнього покриття при експлуатації, що спричиняють вантажівки, значно більший ніж від проїзду легкового автомобільного транспорту (за розрахунками іноземних експертів різниця становить до 50 тисяч раз в залежності від рівня навантаження). Існуюча в Україні система оподаткування та зборів не враховує цей фактор.

Кабмін стверджує, що майже всі країни Європи вже ввели плату за проїзд з вантажівок: Чехія, Польща, Туреччина, Німеччина, Ірландія, Італія, Норвегія, Іспанія, Португалія, Австрія, Болгарія, Словенія, Швейцарія, Франція, Словаччина, Угорщина, Латвія та інші. Розмір плати за проїзд в країнах Європи коливається від 2,2 грн до 11 грн за кілометр проїзду в залежності від загальної ваги транспортного засобу, навантаження на вісь, класу дороги, виду паливу, рівню шуму, навіть часу проїзду і т.п.

Для того, щоб контролювати, скільки вантажівка проїхала дорогами конкретної країни, на неї встановлюється спеціальний прилад. Саме за відсутність такого приладу в машину даний законопроєкт пропонує накладати штраф.

Прилад, який вимірює кілометраж пробігу вантажівки у Білорусі

При цьому інших проєктів, які регулюватимуть впровадження нового податку, поки що не існує. Відомо лише, що уряд хоче направити зібрані кошти на ремонт доріг та отримувати до 9 млрд. грн. на рік. При цьому тариф на дороги передбачається встановити на рівні 1,0 - 3,0 грн. за кожен кілометр доріг, які проїхала вантажівка дорогами України.

Невідомо, чи даний податок мають сплачувати власники усіх вантажівок, в тому числі зареєстрованих в Україні, чи лише іноземні.