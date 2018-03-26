Слідом за поштовою службою США, один з найбільших операторів світового ринку поштової доставки - FedEx замовив 20 електричних Semi.

UPS поспішає, FedEx наздоганяє. Минулого року компанія UPS замовила 125 електричних вантажівок Tesla Semi. Нещодавно її головний конкурент – FedEx, розмістив замовлення на 20 таких ваговозів.

Новітні вантажівки мають замінити дизельні автомобілі у складі флоту FedEx. Майк Дакер, президент FedEx Freight так прокоментував цю подію: “FedEx має багаторічну історію інновацій та прикладає усі зусилля для сталого розвитку своєї глобальній мережі. Інвестиції в ці вантажні автомобілі – частина нашого зобов'язання щодо підвищення безпеки дорожнього руху, а також зменшення впливу на навколишнє середовище”.

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Видання Electrek зазначає, що хоча це досить масштабне замовлення, компанії FedEx не вдалось перевершити сміливий крок UPS, котра ще минулого року зарезервувала для свого флоту аж 125 електричних вантажівок Tesla Semi.

Вантажівки Tesla пропонуються для попереднього замовлення у двох варіантах оснащення, що забезпечують автономний пробіг у 300 і 500 км. Перша версія у базовій комплектації коштує від $150 тисяч, тоді як друга оцінюється у $180 тисяч. Є ще й спеціальна комплектація Founders Series, вартість якої складає $200 тисяч. Це означає, що замовлення FedEx коштує від 3 до 3,6 мільйонів доларів. Але виплата буде здійснена лише по отриманні замовлення. Наразі ж Tesla приймає депозити для оформлення резервування на автомобілі, як і з легковими авто. На сьогоднішній день замовити вантажівку можна, заплативши мінімум 20 тисяч доларів.

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