Можливо, збільшення продажів відбудеться восени.

На українському ринку в серпні було зареєстровано 1129 нових комерційних автомобілів, повідомляє асоціація "Укравтопром" – це всього на 1% більше, ніж рік тому.

Кращий результат місяця, як і рік тому, показала французька марка Renault, 197 нових автомобілів якої поповнили український парк вантажних та спец. автомобілів. При цьому в порівнянні з минулим роком реалізація Renault в серпні зменшилася на 21%.

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У той же час Fiat, залишившись на другій позиції в рейтингу, продемонстрував збільшення продажів своїх комерційних автомобілів на 28%, до 146 одиниць.

Ford також, як і в серпні 2018 р., зберіг за собою третє місце, незважаючи на 13-відсоткове відставання від торішнього показника. У минулому місяці нові комерційні Форди отримали 83 реєстраційні номери.

На четвертому місці, з падінням реалізації на 6%, до 77 шт. – Mercedes-Benz.

Замикає ТОП-5 серпневого ринку нових комерційних авто білоруський МАЗ, в заліку якого 76 реєстрацій, що на третину більше, ніж роком раніше.

Всього з січня по серпень поточного року в Україні було поставлено на облік 7,7 тис. нових комерційних автомобілів, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в серпні збільшились на 12,5%.