Возможно, увеличение продаж произойдет осенью.

На украинском рынке в августе было зарегистрировано 1129 новых коммерческих автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром" – это всего на 1% больше, чем год назад.

Лучший результат месяца, как и год назад, показала французская марка Renault, 197 новых автомобилей которой пополнили украинский парк грузовых и спец. автомобилей. При этом в сравнении с прошлым годом реализация Renault в августе уменьшилась на 21%.

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В то же время Fiat, оставшись на второй позиции в рейтинге, продемонстрировал увеличение продаж своих коммерческих автомобилей на 28%, до 146 единиц.

Ford также, как и в августе 2018 г., сохранил за собой третье место, несмотря на 13-процентное отставание от прошлогоднего показателя. В прошлом месяце новые коммерческие Форды получили 83 регистрационных номера.

На четвертом месте, с падением реализации на 6%, до 77 шт. – Mercedes-Benz.

Замыкает ТОП-5 августовского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в зачете которого 76 регистраций, что на треть больше, чем годом ранее.

Всего с января по август текущего года в Украине было поставлено на учет 7,7 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что продажи новых легковых авто в августе увеличились на 12,5%.