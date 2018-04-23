Дослідники Королівського автомобільного клубу Британії довели, що LED-фари частіше засліплюють водіїв зустрічного транспорту, ніж галогенові чи ксенонові.

Світлодіодні фари, або LED, останнім часом стали нормою для нових автомобілів. Вони мають чимало переваг порівняно з традиційними, та є й недоліки.

Серед плюсів LED-світла – низький рівень споживання енергії, довгий строк служби, компактні розміри, відсутність шкідливих речовин у конструкції та чіткий світловий пучок. Саме останній пункт вчені британського Королівського автомобільного клубу RAC вважають не перевагою, а недоліком.

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Експерти RAC дійшли висновку, що для автомобілів зі світлодіодною оптикою ймовірність засліпити водіїв зустрічних машин набагато вище. Річ у тім, що пучок світла LED-фари більш сфокусований і майже не розсіюється. При цьому людське око бачить світло діодів у біло-синьому спектрі, котрий у темряві здається яскравішим, ніж у галогенних фар.

Представники RAC підкреслюють, що до 15% водіїв на певний час втрачають орієнтацію у просторі через засліплення фарами зустрічних авто і рекомендують автовиробникам переглянути існуючі стандарти автомобільних фар, аби підвищити безпеку на дорогах.

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