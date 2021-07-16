Нововведення стосується лише нових авто, які працюють виключно на стисненому природному газі – метані або біогазі.

Верховна Рада ухвалила законопроекти №3477 і №3476, які передбачають звільнення від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Крім електромобілів, пільги торкнуться і авто на газу.

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До другого читання в проєкт закону були внесені поправки, згідно з якими до 1 січня 2026 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України нових транспортних засобів (у тому числі вироблених в Україні), оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі, що класифікуються в товарній підпозиції 8701 20, товарних позиціях 8703, 8704 згідно з УКТ ЗЕД".

Наразі незрозуміло, для кого буде застосовуватись ця норма закону, адже вказані в Законі транспортні засоби (трактори, легкові авто та вантажівки), які можуть працювати на метані, конструктивно бі-паливні. Тобто працюють і на метані, а на бензині (трактори – на метані та дизелі). Виходячи з чіткої норми закону про “виключну” роботу на стисненому газі, будь-які авто, які нині випускаються як “газові”, не можуть бути звільненими від ПДВ.

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Інші “газові” авто – Hyundai Sonata LPI та її брат KIA K5 (Optima) LPI привозять в Україну вживаними. До того ж ці авто працюють не на метані, а на пропан-бутані.

Можливо ця норма закону відкрила б шлях для пільгового ввозу, наприклад, Škoda Octavia G-TEC та інших легкових авто з заводськими метановими установками. Але і у них є бензиновий бак, а у законі йде мова про виключно газові авто.

Певно, варто дочекатись роз'яснення цих нововведень від контролюючих органів.